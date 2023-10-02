美企Q3併購規模 傲視全球

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今年第三季各地併購交易表現

全球企業併購活動沒太大起色，但美國併購數量卻回升，讓交易商看好短期內併購市場持續復甦。

Dealogic資料顯示截至28日為止第三季，全球併購交易額從去年同期7,381億美元下跌至7,174億美元，年減2.8％。但美國交易金額飆升至3,565億美元，年增35％，比重占全球約一半，高於往常水準，也抵消歐洲與亞太交易額各跌31％和9％的不利影響。

律師事務所Sullivan & Cromwell全球併購部主管索亞（Melissa Sawyer）指美國市場前景穩定，因為併購交易量穩定成長。

投資銀行家和從事併購交易的律師指利率走高、反壟斷調查增加、和美國聯邦政府有關門風險等拖累併購活動放緩，但滿手現金的買家卻開始逆勢著手大型併購目標。

這會產生愈來愈多敵意收購行動，像克利夫蘭鋼廠（Cleveland-Cliffs）提出73億美元收購美國鋼鐵（U.S. Steel）就是例子之一。

Centerview Partners投資銀行業務部共同總裁Tony Kim認為，目前有不少被壓抑的併購需求被釋放。

今年來愈來愈多彼此需求吻合的併購交易，這趨勢可延續至明年。

但各國央行維持高利率，不利於透過融資進行槓桿收購。今年來私募股權業累計併購金額，較去年同期大減48％至3,137億美元。

由於大環境不利槓桿收購，促使私募股權公司採取像盈利結算（Earnout）協議、期待價值權（CVR）和協調差價等方式來收購。

像Roark Capital採用包括盈利結算等方式，以95.5億美元收購知名潛艇堡連鎖店Subway。

高盛歐洲，中東及非洲地區併購部主管凱倫納斯（Andre Kelleners）說，隨著央行升息到尾聲讓融資環境穩定下來，和股票首度公開發行（IPO）市場活絡起來，使併購市場恢復信心，讓私募業者準備捲土重來。