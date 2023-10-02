巴拿馬運河乾旱 再降通航上限

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巴拿馬運河管理局（ACP）9月29日宣布，從11月1日開始把每日通航運河的船舶數量上限，由8月的32艘再降低至31艘。因乾旱氣候導致補充運河的水量減少而令其水位下降，必須進一步限制通航量來因應。

ACP表示，缺水危機持續讓其「必須實施新變動」，才能緩和因嚴重乾旱造成的影響，估計減少通航量讓其2024年前營收減少高達2億美元。

根據新措施安排，每日九艘船舶被批准使用新而更大的「新巴拿馬型船閘閘室」（Neopanamax lock）通航，另每日22艘可使用舊船閘。至於每日預定通航配額將調整至最高30艘。

ACP保證吃水深度44英尺的船舶能通航，部分原因是使用其運河的船舶裡高達70％必須在至少有此水深的河道上航行。

巴拿馬運河正常期每日通航量平均在36艘到38艘之間。但近幾個月來因乾旱而一再減少通航量。以正常最高均值計算，新措施令運河每日通航量大減約18％。

除了減少抵達美東港口貨運量外，也令船舶等待通航船舶與天數均增加而令壅塞問題惡化。

由於年底傳統消費旺季將至，廠商積極備貨，讓北美正值貨運需求高峰期。外界擔心運河壅塞惡化會減少貨運量，也令運費用上升而增加北美通膨壓力。

ACP在9月時預計2023年全年有12,527艘船舶通過運河，但新措施將令全年通航量低於此估值。其預期通航問題將可能延續至2024年。

外界認為就算乾旱氣候已經結束，若沒有更多降雨量來補位運河水位，通航難題就難以被解決。尤其當地旱季可能提前開始和氣溫高於均值，加快運河水位蒸發速度，令明年4月水位可能接近歷史低檔水準，從而打擊航運業。

巴拿馬河流與湖泊十分依賴降雨來補充水量。尤其該國400多萬人口裡，約半數居住在首都巴拿馬城與周邊地區，而首都位於巴拿馬運河太平洋端入口。在乾旱氣候下，民生用水需求也削弱水域系統補充運河水位的能力。