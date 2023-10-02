LVMH執行長疑涉洗錢 遭法檢方調查

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據法媒《世界報》（Le Monde）引述消息報導，法國巴黎檢察官正在調查法國精品巨擘LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）與俄羅斯商人薩基索夫（Nikolai Sarkisov）之間的多筆房地產交易是否涉及洗錢。

根據外媒報導，法國金融情報部門Tracfin2022年12月公布一份文件引起檢方注意，內容指出：2018年秋季，薩基索夫在阿爾諾的貸款幫助下購買阿爾卑斯山滑雪勝地庫爾舍韋勒（Courchevel）14筆房產，後來轉賣給後者從中獲利約200萬歐元。該報告將這些交易列為「可能具備洗錢特徵」。

巴黎檢察官辦公室9月29日證實，他們自2022年以來一直在進行初步調查，但這並不代表一定存在不當行為。檢察官辦公室不願針對調查中的案件多做評論。

親近阿爾諾的人士透露，一切交易都符合法國法律規範。阿爾諾律師表示，洗錢指控「荒謬且毫無根據」。

阿爾諾律師表示：「過去40年來建立法國乃至於歐洲頂級企業的阿爾諾，怎可能為了擴建酒店而洗錢。這些指控毫無道理。」

阿爾諾是LVMH集團創辦人、執行長兼董事長，目前身價高達1,876億美元，排名全球富豪第二。

薩基索夫則是俄國保險公司RESO-Garantia的第二號人物，該公司由他哥哥所創立。

RESO-Garantia執行長伊凡諾夫（Igor Ivanov）表示，該公司與薩基索夫皆未親身參與此交易，是由專業投資歐洲房地產的小型投資部門處理，且薩基索夫從未見過阿爾諾。