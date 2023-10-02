掉期交易未盡監管責任 美三金融機構遭罰鉅款

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美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日要求高盛、美國銀行、摩根大通等三家金融機構支付合計超過5,000萬美元的罰金，原因是這三家機構在進行掉期交易（swap）時未盡監管責任，害客戶蒙受損失。

CFTC在今年4月調查時就曾表示，高盛在2015至2016年向客戶銷售一款稱為「同日掉期」（same-day swap）的衍生性金融商品，但這項商品讓高盛賺錢卻對客戶不利，而高盛在銷售商品時也未盡到讓客戶了解商品資訊的義務。

CFTC當時表示，高盛未向客戶說明完整商品資訊導致客戶難以判斷掉期合約價值，而這類缺乏透明度的銷售行為違反CFTC商業行為標準。CFTC執法主任麥金利（Ian McGinley）當時已宣稱「CFTC將加強監管這類違反商業行為標準的金融機構」，於是這回大動作對三家金融機構開罰。

根據CFTC聲明，高盛將為此支付3,000萬美元罰金，並依CFTC要求提出書面補救方案，也必須聘請專業顧問評估補救措施是否恰當。摩根大通及美國銀行同樣因為沒有針對掉期交易盡到妥善監管的職責，分別為此支付1,500萬美元及800萬美元罰金。

CFTC表示上述三家金融機構都密切配合主管機關調查，因此已斟酌減輕罰金。

高盛近來屋漏偏逢連夜雨，除遭CFTC開罰外也被美國金融監管局（FINRA）盯上。今年4月FINRA對高盛開罰300萬美元，原因是高盛在2015年至2018年間，將6,000萬筆放空股票的訂單誤植為作多訂單。

高盛在當時表示，這項重大失誤是因為公司在更新自動交易軟體時漏掉一行程式碼。據外媒報導，高盛誤植的訂單交易涵蓋超過10億股，且這6,000萬筆誤植訂單當中已有800萬筆訂單執行交易。高盛也因此向FINRA提交不正確的交易報告。