金九行情香 理想汽車帶頭衝

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大陸新能源車品牌9月交車成績

「金九」銷售旺，陸新能源車品牌1日公布9月成績單，多家大廠表現亮眼，其中理想汽車交車規模超3.6萬輛創下單月新高，以超過2倍的增速領銜群雄。

理想汽車1日公布，9月新車交車36,060輛，成長212.7％，繼續刷新單月高點。理想汽車在整個第三季總計交車105,108輛，年增296.3％。

理想汽車今年來交車量保持逐月增長，1月交車逾1.5萬輛、6月交車超3.2萬輛，第三季每個月交車規模均逾3.4萬輛，2023前九個月累計交車量已達244,225輛，規模遠超同行小鵬汽車、蔚來汽車。

小鵬汽車9月新車交車15,310輛，年增約81％，交車量達年內以來最高。第三季共交車40,008輛。小鵬汽車今年亦保持逐月交車量增加態勢，第三季每個月交車規模均超萬輛，2023前九個月累計交車量達81,443輛。

相較之下，蔚來汽車並未享受「金九」行情，期間交車15,641輛，年增43.8％，規模遜於7、8月約2萬、1.9萬輛，僅是年內第三高點。但第三季創單季新高，2023前九個月累計交車量為109,993輛。

對比近兩年「金九」，大陸新創車企交車排名出現大洗牌，去年榜首哪吒汽車今年9月交車僅13,211輛，年減26.6％。港股上市的零跑汽車9月交車15,800輛創歷史新高，連兩年在「金九」戰場戰勝小鵬與蔚來。

傳統車企打造的新能源車品牌方面，廣汽埃安9月交車年增72％至51,596輛。吉利旗下高階品牌極氪汽車9月交車年增45.6％至12,053輛。東風旗下嵐圖汽車期間交車年增99％至5,010輛。

賽力斯與華為合作的問界新M7剛在9月12日發表，截至9月30日，該車款累計訂單達3萬輛。

各路車企在「金九」出風頭，印證行業協會對年底車市的樂觀預期。中國汽車流通協會此前預期，諸多品牌帶新車款在9月初成都車展亮相，支撐9月與第四季新能源車市場。