中德財金高層對話 深化金融合作

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第三次中德高級別財金對話1日在德國舉行。會後聲明表示，雙方將致力在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放，尤其在金融領域深化合作，支持更多企業發行全球存托憑證（GDR）和中國存托憑證（CDR）等。

本次對話由德國財長林德納（Christian Lindner）和中國國務院副總理何立峰共同主持。中國財政部1日晚間公布的聯合聲明指出，雙方致力於通過多雙邊管道加強宏觀經濟政策協調，共同促進世界經濟復甦和可持續發展，維護全球金融穩定。雙方同意加強財金領域合作，致力於共同推動完善國際經濟治理，反對貿易保護主義，支援以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

在金融領域方面，聲明指，雙方同意兩國主管部門，就豁免在德中資銀行分行子行化監管要求開展對話。中方表示將鼓勵至少一家中國金融機構在德國法蘭克福開設子行，作為其歐洲總部。

另，雙方將共同支持中歐國際交易所拓展業務，包括上市中國A股股指期貨期權，加大力度及時評估所需的許可。

兩國也將加大力度支持更多企業發行GDR和CDR，不斷提高中德資本市場互聯互通水準。聲明還稱，雙方承諾深化可持續貿易投資合作，並將於2024年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇，回顧40年來中德兩國財政合作的歷程與成效。

兩國也討論到解決低收入和中等收入國家的債務問題，將與G20其他成員共同努力，落實「緩債倡議後續債務處理共同架構」中的承諾，也承諾在國際貨幣基金組織（IMF）保持合作等。

本次對話不僅是中德雙方在財金領域、長期性問題開展雙邊溝通和政策協調的重要平台，對於兩國深化合作也極具意義。