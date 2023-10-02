陸9月財新製造業PMI 遜預期

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大陸景氣復甦疲弱，最新公布的財新中國9月製造業及服務業採購經理人指數（PMI）均位榮枯線以上，但仍遜於預期。尤其服務業PMI更創下年內新低，顯示整體經濟未有顯著起色，也為第三季經濟增長表現帶來陰霾。

財新網1日最新公布，9月財新中國製造業PMI為50.6，較8月微降0.4點，連續兩個月位在榮枯線上方，顯示製造業景氣度持續恢復。另，9月財新中國服務業PMI為50.2，較前月回落1.6，雖連續九個月位於擴張區間，但已連兩月刷年內新低。

值得注意的是，財新PMI和官方數據走勢恰好相反。大陸統計局日前公布9月製造業PMI為50.2，較8月高出0.5；官方9月服務業PMI為50.9，較8月升0.4，結束五連降。之所以走勢迥異，市場一般認為是官方統計樣本聚焦大型企業、財新多以中小型企業為主所致。

財新指出，從數據來看，9月製造業景氣延續復甦趨勢，供需同步擴張，但因全球經濟低迷，拖累了最終增長表現。從製造業PMI分項指數來看，9月生產回補，帶動生產指數在擴張區間上升，新出口訂單指數雖有回升但仍低於榮枯線，顯示新訂單總量的增長主要靠內需改善帶動。

生產需求上升，帶動採購進一步擴張，原材料庫存增加。受部分地區惡劣天氣的影響，物流情況惡化，這也影響了部分產品的交付，進而導致產成品庫存略有上升。

財新9月服務業PMI的供需擴張速度則明顯放緩，包括經營活動指數、新訂單指數都來到近九個月新低。部分企業反映，整體需求比預期疲弱。由於需求下降，服務業也放緩了增聘員工的步伐，服務業就業指數雖連續八個月高於榮枯線，但降至2月以來新低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣度繼續維持緩慢恢復態勢，但受外需疲弱影響，企業家樂觀情緒也降至低點。過去幾月官方雖推出多項政策，但宏觀經濟修復基礎仍不穩固，國內需求不足，外部不確定因素依然較多。

接下來仍須關注政策收效情況，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。