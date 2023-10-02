陸黃金周出遊熱 四川、內蒙古超過疫前水準

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史上最旺黃金長假並不誇大，大陸多地方近日披露旅遊數據，四川景區遊客量與門票收入分別增長141％和226％，幾乎超過疫情前的水平。內蒙古前兩日湧入逾475萬遊客，是疫情前的1.22倍。

多地方發表監測的旅遊數據，澎湃新聞整理，湖南省9月30日接待遊客年增71.67％約271.42萬人次，營業收入年增49.11％約人民幣（下同）3.77億元。

四川省公布，統計857家A級旅遊景區在9月30日接待遊客439萬人次，門票收入5,175.65萬元，分別較去年同期增長141.44％和225.88％，較疫情前的2019年同期恢復96.97％和增長6.07％。

內蒙古多數指標則超越疫情前規模，假期前兩日全區接待國內遊客475.15萬人次，旅遊收入30.57億元。規模分別是去年同期的3.57倍和3.79倍，是2019年同期的1.22倍和1.03倍。此前攜程大數據顯示，目的地為內蒙古的假期首日整體旅遊訂單量較去年增長425％。

廣東9月30日150家重點景區接待遊客319萬人次，年增89.2％，較2019年增長5.1％，遊客規模高於連假首日，整體旅遊熱度持續攀升。

香港在10月1日進行時隔五年大型煙火秀，且當日有不少商家配合節日促銷，得到陸客青睞。香港入境處數據顯示，9月29日與30日訪港的陸客分別約12.29萬、15.88萬人。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，按當前速度，可達成連假吸引100萬陸客的預計目標。