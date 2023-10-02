六大產業放款 衝7.23兆新高

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今年前八月國銀對六大核心戰略產業放款餘額

國銀對六大核心戰略產業放款餘額，8月續創新高，金管會公布最新統計，至8月底本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額7兆2,300億元，前八月增加4,355億元，餘額最多前三名分別為民生及戰備產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業。

國銀對六大核心產業放款餘額上半年有起有落，5月首度破7兆元，7月7.17兆元、創史上新高，8月續衝至7.23兆元，並刷新最高紀錄，且月增率0.9％、年增12.3％。銀行局指出，去年底餘額為6兆7,945億元，今年累計前八個月增加4,355億元，月增645億元，8月餘額增加最多者為綠電及再生能源產業的376億元，其次國防及戰略產業增加344億元。

銀行局統計，至8月底餘額最多前三名為民生及戰備產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業，今年以來放款成長最多的前三名為綠電及再生能源產業、資訊及數位產業、民生及戰備產業。

個別銀行來看，中信銀指出，8月餘額3,525億元，雖月減35億元或-0.99％，但較去年同期成長647億元、年增18.35％。減少主要因資訊及數位產業群客戶調節資金周轉需求，但綠電與再生能源產業群、民生與戰略產業資金需求提升，故六大核心戰略產業貸款餘額仍維持高水位。

近年積極投入扶植核心產業，如電子零組件與半導體產業，並響應國際ESG理念，截至目前放款量能較大的包括電力供應業、電子零組件製造業、電腦製造業、積體電路及封裝測試產業等。中信銀8月扶植國內民生產業發展也見成效，在鞋類製造業、化學材料製造業、汽車零組件業的放款餘額均有不錯的成長幅度。

國泰世華銀說明，8月六大核心戰略產業總放款2374億元、年增8.4％，與上月相比，綠電及再生能源產業（電線及電纜製造業）有顯著成長，金額變動持續受到客戶因應業務發展需求，有短期資金水位調節安排的影響，整體金額與7月相比為持平。