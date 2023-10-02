國泰世華 獲台灣年度最佳中小企銀

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國泰世華銀行善用數位科技優化客戶體驗，在企金領域亦充分發揮數位能力與集團綜效，透過薪轉生態圈、繳稅費平台、共享區塊鏈打造的企業網路服務，近日於新加坡獲國際財經權威雜誌《Asiamoney》頒發「台灣年度最佳中小企業銀行」。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，運用科技力與集團資源，打造企業客戶、企業員工與本行三贏的服務平台，很榮幸能獲肯定，未來將持續發揮金融專業，擴大應用生態圈，助企業提升運營與財務金流的效率，陪伴客戶共同發展與茁壯。

國泰世華致力於強化企業金流服務，並深耕客群經營，透過企業戶與其員工之整合性薪轉服務，打造「payroll anywhere」使用場景，並率先推出「薪轉生態圈」，整合霖園集團資源，以薪轉作為媒介，與國泰金控、國泰人壽、國泰產險、國泰證券、國泰健康管理、國泰飯店合作，營造跨領域生活場景，持續促進金流、理財、健康、休閒等各項商機。

以數位薪轉服務「泰有薪」來說，使用服務的中小企業僅須透過數位通路進行薪資撥轉，企業員工亦可直接透過CUBE App申辦數位存款帳戶，享有相關薪轉優惠。大幅提升企業和企業員工的便利性，亦節省了人工作業及冗長程序，成功打造無紙化且快速撥薪的全新數位金融服務。

企業常用的繳稅亦遙遙領先同業，企業客戶只要透過企業網路銀行或手機APP，即可輕鬆完成包括營業稅、營所稅、房屋稅等150項繳稅項目，及勞健保費、水電電信費、商港服務費、汽燃費等常用繳費項目。無繳納限額、更無需手續費，並推出業界首創、獲得新型專利的「整批繳費稅系統」，支援PDF檔案掃描上傳條碼辨識功能，即便是紙本單據，也可在掃描後直接批次上傳進行繳款。也提供大型客戶客製化方案，運用「整批繳費稅API串接」服務，搭配預約付款、逾期覆核、Email/APP推播結果通知、整批電子扣繳證明等功能，讓企業戶只要在辦公室中，就可輕鬆完成繳費、繳稅等業務。

授信業務上，國泰世華結合企業網路銀行推出授信貿融線上申請服務，企業客戶即可直接將申請文件傳送銀行，免親臨銀行、免提交紙本文件、免正本蓋章、免經銀行照會，加速企業客戶融資效率。國泰世華與金融同業攜手推出業界首創的「環球貿易共享區塊鏈平台」，在兼顧安全與效能的情況下，提升客戶融資效率，協助中小企業擴展全球貿易版圖。