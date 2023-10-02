金控、銀行 允提升綠電占比

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內金控、銀行拚淨零從用綠電開始，永豐銀行宣示明年綠電採購量將達520萬度，約當全行一年用電量的20％，國泰世華銀行承諾國內營運據點將2030年100％使用再生能源，中信金、台新金、富邦金皆訂有100％使用再生能源的目標。

永豐銀行表示，旗下自去年第四季起導入綠電，今年預計總採購量達260萬度，約當全行一年用電量的10％，今年9月起，進一步向再生能源售電業者加碼採購，預計明年度綠電占比將達全行一年用電量的20％、可望較今年倍增，同步導入自有辦公大樓並擴及部份分行。國泰世華銀行表示，太陽能分行預計今年底將有八家，明年底達14家，完工後總設置容量可達500KW，預估年發電量約達60.3萬度。響應RE100倡議，承諾國內營運據點將於2030年100％使用再生能源。總部大樓去年9月起100％導入使用再生能源、全行再生能源使用占比已近10％，預估今年底採購量將占全行用電16％，2025年預估達成50％目標。

中信金控指出，已遞交SBT減量目標並進行綠電購置目標規劃，截至目前已完成200萬度綠電供轉。至今年底前，綠電購買總額將達960萬度，並預計於2025年底達成南港總部100％使用再生能源的目標。台新金控說明，依照SBT目標（每年減降4.2％碳排放量），台新綠電使用量年增率於2029年前每年約增1.2倍，至2030年為達成淨零目標，規劃再生能源使用占比達100％。

富邦金控強調，去年9月通過科學基礎減碳目標審查（SBT），並成為RE100百分之百再生能源倡議會員，穩健朝2040年海內外據點全使用綠電目標。