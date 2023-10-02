公股銀強化控管對陸曝險

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針對恒大集團風暴，公股行庫並無曝險，公股銀並指出，目前對大陸及香港分行業務推動策略皆為審慎保守，也持續強化控管海外分行大陸曝險部位。

第一銀行持續強化控管海外分行大陸曝險部位，要求海外分行擇優承作相關案件，優先支持優質台商案件，並以承作短期貿易融資或符合風險移轉的授信案件為原則，加強徵取擔保品及與台灣母公司債權連結，檢視授信條件及承作理由，持續加強貸放後管理，並密切關注大陸官方政策，滾動修正展業策略，以穩固資產品質及獲利基礎。

華南銀行表示，近年對大陸業務推展持續採取審慎保守原則，並以優質台資企業、債權確保無虞等資產品質較佳的案件為大陸業務主要推展對象。

彰化銀行指說明，對大陸曝險金額已逐步調降。大陸子行主要以服務台商客戶為主，審慎穩步推動業務，放款業務則以風險為本，注重貸放時的審查，並加強貸後管理，強化資產品質。

臺灣企銀分析，考量大陸經濟發展具高度不確定性，以及地緣政治影響，大陸分行及香港分行經營策略仍持續維持審慎保守的發展方式，以扶植台商企業為主，發揮中小企業的專業銀行，香港地區亦將擴大投入東南亞地區優質聯貸案的參與。

合庫金董事長董瑞斌日前強調，台灣金融業對任何國家的曝險主要為授信、債券，一直以來提醒下屬對大陸授信應只集中在台商，至於國企、央企及其子公司、大陸民企，抱持「不了解就不應冒險」的態度。他指出，合庫對大陸大概持有新台幣30億元的金融債，以整體持有債券動輒千億元、兆元來說，占比非常小。