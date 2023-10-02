全台預售屋 過半漲到4字頭

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雖然政府陸續祭出調控房市措施，不過預售屋價格上漲的情形並未停歇，根據實價登錄統計，全台預售屋單價中位數今年6月正式站上每坪40萬元，相當於有超過一半的購屋者買到單價超過4字頭的預售屋，而在2011年11月時單價中位數才站穩每坪30萬元，短短不到二年時間，單價漲了10萬元。

在平均地權條例實施前，6月預售市場出現一波上車潮，預售屋交易近1.3萬件創下19個月來新高，而單價中位數每坪40.7萬元、總價1,368萬元雙雙創下歷史新高，也帶動6月總成交金額逾2,000億元，更創下近年單月新高。

政府近年陸續推出鎖定預售市場炒作的各項措施，雖然讓預售市場交易量降溫，但房價緩步攀升，以總價來看，總價中位數在2022年1月逾1,200萬元，今年4月更突破1,300萬元；而營建成本居高不下，加上建商持續縮小坪數規畫、控制較合宜的總價帶，單價飆升幅度比總價更為驚人，2021年11月中位數站上每坪30萬元、2022年7月站上每坪35萬元，今年6月首見4字頭。

這也顯示著，全台有超過一半的購屋者，購買預售屋的單價在4字頭以上，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波房市多頭，又以過去房價低的雙北以外漲幅大，尤其營建成本高漲對房價、地價較低的區域衝擊更明顯，在資產增值預期及比價效應下，中南部預售屋仍吸引自用者及置產者進場，使房價漲幅遠高於雙北。

過去除了雙北市和中南部精華地區之外，普遍2字頭房價、偏遠地區可見1字頭房價，隨著1、2字頭預售房價幾乎消失，全台各都會區、精華商圈，以及具未來發展遠景的新興重劃區的房價直創新高，3字頭房價也在減少中，平價的購屋選擇愈來愈少，除了縮小坪數外，只能一直往都市外圍的蛋白區、甚至蛋殼區擴展。