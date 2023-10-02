雙十檔期 商辦建案挑大樑

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被視為年度最大黃金大檔的第四季「雙十節檔期」，即將醞釀登場，與往年相較大異其趣的趨勢是，不少建商紛紛重押商用不動產市場，使得這波推案檔期，商辦和廠辦案將挑下大樑，最受矚目的指標案包括「華固時代置地」、「華固中央置地」、「中工雲宇宙AI園區」，三大案總銷逾428億元。

自「928檔期」之後，第四季年度壓軸黃金檔期「雙十檔期」即將登場，住宅市場推案動能轉強，住展雜誌估北台灣都會區至少有2千億元以上新案，將陸續公開；其中與往年大異其趣的是，今年商辦和廠辦大樓暗潮洶湧、搶客積極。

最受矚目指標案，即台北市中山區堤頂大道「華固時代置地」總銷達96億元，南港捷運昆陽站旁「華固中央置地」總銷達132億元，以及新北市土城「中工雲宇宙AI園區」可售約至少200億元，三大案總銷逾428億元。其中，光是百億級大案就有兩筆。

華固建設近年布局商辦大樓市場，來勢洶洶，光是雙北市就卡位五大案，其中「華固時代置地」規劃地上17樓、地下5層，未來擁有東環線雙捷交匯的交通優勢；「華固中央置地」則規劃地上26樓、地下5層。

另外華固北士科總銷46億元「華固樂富中心」，還沒蓋完就已被100％訂購一空：中和「華固中原置地」總銷約52億元，目前仍鴨子划水衝剌中；土城「華固國家置地」總銷80億元則只剩下二戶店面；另外北投「正大商辦案」總銷估計將有255億元，台北市大直「合璞案」未來總銷也有44億元，目前仍在規劃中。

至於中工「雲宇宙AI園區」位於含金量高的土城工業區，為新北市最重要產業樞紐，最近上樑，近期可望正式推出，兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合ESG劃時代意義的指標廠辦，更運用最先進雲端科技和數位雙生科技，為產業鏈連結脈絡；估可售金額可望有200億元，將是第四季商辦市場的超級大案。