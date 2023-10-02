三大餐飲集團 掀台中開店戰

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三大餐飲集團卡位台中鐵板燒市場

近年來訴求無菜單、預付制的中高價鐵板燒市場風起雲湧，包括王品、新天地、初魚等三大餐飲集團旗下鐵板燒品牌總是一位難求！三雄持續看好鐵板燒市場商機，預計年底前分別在台中開設新店，台中的中高價鐵板燒卡位大戰正式開打。

其中，「初魚鐵板燒」目前已在全台各地開出12家，位於台中新光三越的門店經常一位難求。據聞，初魚台中二店將進駐預計第四季開幕的七期市政路「誠品台中480」。

此外，王品集團中高價位鐵板燒除「夏慕尼」之外，去年底新創客單價超越2,000元的「阪前和牛鐵板燒」，首店在台北市中山北店，二店也確定落腳台中市南屯區五權西路，目前正在趕工裝修中，預計10月開幕。

台中宴會龍頭新天地集團去年11月開幕的「樂葵法式鐵板燒」，業績同樣強強滾，不分平假日訂位率幾近客滿。看好這波無菜單鐵板燒熱潮，「樂葵法式鐵板燒」在台中「萊特薇庭」宴會館開出二店。

台中餐飲業者表示，這一波無菜單預付制鐵板燒浪潮來勢洶洶，對原有高價位鐵板燒市場衝擊不小，主因是商業模式改變，讓以往只有在3,000元高價鐵板燒菜單才會出現的龍蝦、活鮑、Prime級牛小排，現在幾乎只要半價就能享受到，其中關鍵就在「無菜單、預付制」。

樂葵法式鐵板燒副總林國威指出，「無菜單」大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本；「預付制」則有效提高顧客到位率，安排最適人力，降低人力成本；業者將「無菜單」及「預付制」省下的成本回饋到食材上，就能創造讓顧客趨之若鶩的超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，達成營收、利潤與顧客滿意度三贏的局面。

由「初魚」帶起的日式鐵板燒風潮，引起同業競相仿效，帶動近年來日式無菜單鐵板燒新品牌如雨後春筍，形成眾多食材、料理手法與風格大同小異的「小初魚」或「類初魚」現象。

其中，「樂葵法式鐵板燒」強調保留鐵板燒料理精髓，加入法式廚藝與醬汁，並承襲新天地宴會廳級別的裝潢手筆，打造現代法式時尚的用餐空間，在一片日式料理亭的裝潢洪流中，樹立鮮明的品牌印象，成為台中炙手可熱的鐵板燒餐廳。