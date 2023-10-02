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造紙廠小步慢漲 衝刺Q4業績

正隆表示，台灣內需市場可望在第四季節慶商機帶動下漸入佳境，至於大陸、越南預估最快要等到明年農曆春節逐漸回溫。圖／本報資料照片
正隆表示，台灣內需市場可望在第四季節慶商機帶動下漸入佳境，至於大陸、越南預估最快要等到明年農曆春節逐漸回溫。圖／本報資料照片

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造紙族群近期營運與股價
造紙族群近期營運與股價

造紙族群把握兩岸雙節效應，啟動「小步慢漲」模式，衝刺第四季營運。正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）表示，台灣市場受疫情、景氣影響相對小，是工紙三雄重要獲利支撐，隨第四季節慶需求備貨增溫，價量穩中看增；大陸救經濟刺激內需，9月以來大型陸廠吹「漲」風，也帶動下游補庫存，逐步墊高紙價，可望改善獲利表現。

大陸龍頭紙廠從8月底試探性漲價，到9月以來獲得中小型紙廠響應全面性漲價，粗估漲價函至少連發五～七次，每回漲幅每噸人民幣50～100元，且漲價紙種更多，最新一波漲價更搭配停機檢修，透過減少供給支撐漲勢，雙管齊下。

最新一波是東莞玖龍、廣東山鷹等多家大型紙廠宣布，在十一長假期間部分停機檢修，且在長假後10月7日起每噸再漲人民幣50元。法人表示，此舉可以壓縮短期廢紙採購成本，同時刺激原紙出貨。

工紙三雄目前營運範圍涵蓋兩岸，正隆、永豐餘更在越南建置第二基地。正隆表示，台灣內需市場可望在第四季節慶商機帶動下漸入佳境，至於大陸、越南預估最快要等到明年農曆春節逐漸回溫。

另外，國際漿價上漲，目前長纖紙漿每噸約680美元、短纖紙漿每噸回升至580～600美元，主要來自上游木片價格上漲及回補庫存推升。

對照華紙（1905）8月營收呈現小幅月增，預期第四季旺季氣氛漸濃，紙廠備貨相對積極，有助支撐漿價。

除了工紙，永豐餘集團旗下永豐實（6790）在兩岸也有衛生紙事業，上半年營收49.81億元（含潔品）；正隆旗下家庭用紙今年上半年也貢獻集團營收約11％、約22.62億元。

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