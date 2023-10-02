記憶體新品看板 宜鼎 促邊緣AI應用落地

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宜鼎（5289）推出PRO Series記憶體強固解決方案，推動旗下記憶體產品升級，使其不僅擁有工業級高品質，更具備「抵禦極端溫度、耐震、抗腐蝕」等強固特點，讓系統在高強度情境維持高效運作、力助邊緣AI應用穩健落地。

宜鼎國際工控DRAM事業處總經理張偉民表示，AIoT與邊緣運算趨勢明確且蓬勃發展，促使記憶體業近年加深工控產品布局。

宜鼎近期推出多項軟硬體解決方案，其中在工業級記憶體方面，除了積極革新產品規格之外，更致力以先進技術為產品加值，使旗下記憶體能夠在AI時代扮演智慧賦能的關鍵角色。

宜鼎「極寬溫記憶體」對於極端溫度具備良好耐受力，除DDR4規格外，其DDR5規格支援-40～105℃的溫度範圍，是全球唯一可在100度C以上穩定運作的工業級DDR5記憶體，且採用經AEC-Q100認證的業界最高規格車用IC，記憶體模組也通過軍規MIL-STD-810G的震動和溫度衝擊測試。

宜鼎表示，DDR5專用散熱片透過鋁合金鰭片設計及完整包覆PMIC（電源管理晶片）的特殊散熱輔料，讓DDR5記憶體在系統中有效降溫，達到全面散熱效果。

針對航太、車載設備或系統運輸過程中常見的震動問題，PRO Series同樣提供多元解決方案應對。

宜鼎強調，U型耐震扣由抗衝擊的工業級PANLITER PC材質製成，可固定於DRAM模組插槽兩側，防止模組從主機板脫落，以最小成本大幅強化抗震成效。

因應劇烈晃動與衝擊，「Rugged DIMM & XR-DIMM抗震記憶體」則從結構著手、以客製設計的孔位將記憶體加強固定於主機板上，尤其適合航太與雲霄飛車系統等機具。

此外，導入Rugged DIMM或XR-DIMM的客戶更可免費升級U型晶片強固技術，以UV凝固技法讓模組上的每顆DRAM晶片更加牢固。