十銓MASTER系列 工作站首選

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

記憶體模組廠十銓（4967）旗下創作者品牌T-CREATE，日前推出具超頻性的T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM記憶體。

十銓表示，MASTER系列是專為工作站及伺服器而生的產品，其高規格、大容量能完美滿足專業人士處理大型專案、分析龐大資料組或執行多款專業應用程式等應用需求。

十銓指出，T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM是具備超頻性的ECC Registered DIMM記憶體，有6,000MHz、6,400MHz、6,800MHz三種頻率規格，搭配工作站主機板，最高可達384GB海量容量。

十銓表示，該記憶體搭配W790系列工作站主機板，可為創意專業人士、開發人員和工程師量身打造專屬效能，再加上最新Intel Xeon處理器的強大效能，帶來極致性能表現與超凡穩定性，完美勝任內容創作、繪圖渲染或高階工作站等各種高負載運算使用。

因應平台技術不斷演進的同時，十銓科技持續開發並精進記憶體的多元可能性，T-CREATE亦同步推出高頻率、大容量的產品規格，滿足不同領域專業創作者需求，全球首波將推出DDR5 6800 4x16GB及DDR5 6800 8x16GB的套裝供消費者選擇，產品將於10月在台灣與北美上架販售。