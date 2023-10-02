中鋼構營運 穩度景氣亂流

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台積電高雄廠從原本的28奈米改為2奈米，據了解，承包商中鋼構供應的鋼構材料也增加不少，從原本的2萬多噸往上堆加，10月起將全力供貨，讓台積電高雄廠能在2025年如期量產。

不過，由於景氣影響，中鋼構認為今年整體營運狀況將與去年持平。

台積電到高雄設廠的議題從2021年底開始發酵，但期間一直因為沒有動作而遭到質疑，且製程為何市場說法一變再變，從最開始的二座7奈米廠、去年則傳出改為28奈米，直到今年台積電法說會上才表示將改為先進製程，進一步證實將設置一座2奈米廠。

不過相較於28奈米，2奈米廠需要更高、更大的廠房，因此包括鋼構、鋼筋等用量也會增加，據了解建廠金額約1,927億5,269萬元，主要用於廠房興建及廠務設施工程。目前台積電高雄廠已完成整地及木土初期工作，10月起將進行CUP中央設施供應廠房施工作業，明年1月則開始吊椿工程，希望能按照預定計畫完工，趕在2025年量產。

為趕上工程進度，承包廠商工程的中鋼構供應鋼構材料，外傳也將比先前預期的2萬多噸增加許多，有機會為中鋼構的營收表現加分。

中鋼構今年前八月營收129億元，與去年同期相比增加4.72％，發言人王永志表示，目前中鋼構還是以豪宅大樓、商辦為出貨主力，例如高雄凹子底的富邦人壽BOT案就是由中鋼構供貨，不過今年營收較去年成長主因旗下聯鋼營造接了一些案子，鋼構部分表現其實與去年持平，依照今年的景氣損益狀況恐怕不會比去年好太多。