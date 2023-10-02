投信規模衝破兆 安聯投信總經理 陳彥婷揭帶隊關鍵

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陳彥婷 小檔案

三年前，安聯投信規模還不到5,000億元，然而，安聯投信總經理陳彥婷在2020年7月上任以來，帶領安聯投信規模衝破兆元。陳彥婷道出關鍵：始終在第一時間聆聽客戶的各種需求，秉持強大的韌性與多元發展的態度，以及「sky is the limit」（一切皆有可能）的精神，持續尋求突破，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，並適時引進新的投資策略，來應對多變的市場，解決客戶痛點，與時俱進。

近三年來，全球歷經新冠肺炎疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭、通膨壓力與快速升息等諸多嚴峻挑戰，各行各業都受到衝擊，資產管理界也不例外。然而，安聯投信資產管理規模卻續翻新頁。

據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年七月底，安聯投信境外與境內基金規模分別成長至7,631億元、2,438.04億元，規模破兆元，在主動管理的資產管理公司中，位居台灣資產管理公司之首。

陳彥婷是業界極少數出身零售通路、又同時擁有在產品開發研究及法人業務的長年歷練經驗。在安聯投信累積逾20年資歷，更曾獲派駐於德國法蘭克福產品開發總部。她的專長正是分析、解決客戶投資上遇到的痛點、引進或研發新產品上，她習慣想得更遠，且以更專業、也更到位的態度和方式服務客戶。

陳彥婷認為，安聯投信能在這三年來否極泰來，主要是多年來針對不同通路、客群所採取的均衡全線發展策略奏效，不但讓安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現最為亮眼，境內基金部分更是分別在主動式台股基金、跨國股票組合與債券組合基金，以及跨國多重資產基金這四類別規模表現，均為同類型第一；從外商資產管理業者的背景來看，實屬難得。

20多年前，台灣市場就開始有固定配息概念的商品，早期只有股息、債息等概念，逐年演進到目前的多元收息概念；為了滿足台灣市場對於息收商品的不同需求，安聯投信也逐步推出多重資產收益，像是特別收益策略，就是從特別股去拿息，或者是可轉債。陳彥婷指出，「我們會用一些投資策略的創意，幫助客戶掌握不同來源的息收，做到多元分散。另為顧及市場變化與投資人多元需求，在既有的策略下，亦逐年發展台幣以外其他級別，如外幣級別、不同的收益級別。」

在與客戶關係建立上，安聯投信也針對不同客群滿足各項需求。陳彥婷表示，安聯非常重視跟客戶的合作，例如建置安聯AI智慧雲Air，藉由這個智能服務助理平台設計，強化與通路客戶的溝通，即時回應客戶問題，這個平台目前註冊人數已達6,300人；另外，增加實體跟線上客戶說明會，適時協助客戶檢視、調整投資方向，且提供正確資訊。

安聯針對高資產客戶做大額定期定額推廣。陳彥婷談起，疫情剛開始時，市場很波動，客戶擔心出場，但市場很快就開始反彈，客戶找不到好的進場點，所以後來就建議，要不要用大額定期定額、紀律投資的方式，取代單筆，結果獲得客戶很好的迴響。今年以來，高資產客戶大額定期定額扣款金額，每次約15到20萬元、一個月約扣款六到八次。

面對未來，陳彥婷表示，安聯投信總是以創新產品和差異化服務，滿足不斷改變的市場與需求，但念茲在茲客戶利益的信念是不變的，永遠提供客戶最適方案。面對市場不同階段的變化，一方面堅守核心品牌價值、講究風險控管、資產保障和長期策略；一方面跳脫框架，以創新方式與投資人連結，領先市場推出創新產品。如此才能在不同挑戰下持續成長，進而奠定今日成果。