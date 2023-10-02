傾聽客戶、員工聲音 將永續落實在生活

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安聯投信總經理陳彥婷上任迄今超過三年，在全球市場逆風下接下重擔，對外，秉持戰戰兢兢的態度，貼近不同客群的需求，做好產品策略與客戶需求的清楚區隔與定位；面對客戶的多元需求，她總是發揮韌性與耐性，全方位撒網，盡可能找出最適的解決方案。

三年多下來，不畏市場的反覆挑戰與不確定性，陳彥婷帶領安聯投信每個業務領域的員工，努力衝出新的篇章，持續締造新成績，開花結果。許多果實都是在一字一句傾聽客戶聲音所反覆思索、改善進而解決客戶的痛點。

對內，陳彥婷將傾聽客戶聲音，作為公司成長進步動力來源的習慣，這個方式也同樣放到看待員工的各種需求。她會透過許多方式來關心並聆聽員的聲音，從中找出問題點，也會適時提醒公司員要把在工作上的韌性與耐性，延伸到生活上，更不能忘了找到工作與生活之間的平衡。

就像安聯長年倡議的永續精神，過去幾年在全球疫情洗禮下，許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現，因環境快速變動而出現不同樣態，永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯。永續策略更朝向化簡為繁、多元發展，貼近投資人與產業需求。

不只落實在投資上與投資策略演進，拉回到生活面，落實永續更為重要。陳彥婷希望這股永續精神，能進一步投射到公司對人才培育與照顧上，有了永續人才，公司才能永續發展，進而發揮正向循環，營造更強的向心力。

例如公司透過植樹、淨灘等活動，親體力行實踐永續；面對平日高壓、緊湊工作排程，安聯投信也會安排許多軟性活動或講座，幫助員工適時排解工作壓力，在工作與生活面向上，均衡落實永續和發揮影響力、不間斷。