《讀者》10月號：什麼才是優質的婚姻

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《讀者》這篇「什麼才是優質的婚姻」，告訴好婚姻生活的簡單判別標準，就是兩個人能玩到一起，有共同的興趣愛好，對生活有一樣的期許。作者還從自己與父母的生活經驗指優質的婚姻是，不管距離多遠、結婚多久，我的所有想法與感受、顧忌與希冀，都想第一時間與另一半分享。

「何日君再來」，是作者逐漸失智且意識混亂的母親對已離世的父親說了一句：「我就記得陸運坤是我夫君」！這篇文章是作者回憶父母相親相愛的過往，父母的相處給了子女最好的身教，作者認為父母留給子女最重要的是「溫柔」，他更從父母相互扶持的背影中明白了「地老天荒」的含義。

「生存訓練」告訴讀者如何在惡劣與危險的環境中維持生存原則，作者引述曾為滑雪教練的南極達人歸納出十項生存法則，當中的第六項比較特別：如果是幾個人同行，要由一個人來做決定，其他人服從命令。作者稱，一個遇險的群體是必須有一人是有權威的，容不得翻來覆去的質疑和挑戰。

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