感測元件助威 國巨營運添翼

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國巨2023年第二季產品組合

國巨（2327）繼第二季合併德國賀利氏高階溫度感測事業部後，第四季將與法國施耐德電機高階工業感測事業部合併報表，2024年可望完整認列感測元件逾百億營收，國巨將於明年首季端出全新產品組合，橫跨被動及非被動元件事業，感測元件將居第五大產品線，營收占比上看10％。

法人預期，國巨第四季在施耐德電機高階工業感測事業部加入集團，開始挹注國巨集團營收之下，單季合併營收可望淡季不淡，有機會與第三季表現持平至小增。

國巨於2022年10月宣布以新台幣214億元現金收購施耐德電機高階工業感測事業部，其2021年營收約3.3億美元（折合新台幣105億元），約有70％的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，產品毛利率為接近50％的高毛利率。

而法國施耐德電機高階工業感測事業部因剝離母公司的文件流程冗長，致與國巨合併報表的時間點遞延，今年第四季完成相關作業之後，將與國巨合併報表，國巨表示，完成交割之後，第四季會依照比率認列該事業部營收，2024年將全年完整認列。

法人估計，德國賀利式高階溫度感測器事業部、法國施耐德電機高階工業感測事業部完整併入國巨集團之下，2024年可望挹注國巨逾百億元營收，加上高雄大發三廠點火新產能、國巨本身的有機成長，2024年集團營收可望雙位數成長，有望挑戰新高紀錄，距離法人預估的2025年營收50億美元目標，更近一步。

因應感測元件納入麾下，國巨可望於明年第一季出具全新的產品組合，感測元件將成為MLCC、鉭質電容、晶片電阻、磁性元件之後第五大產品線，其營收將來自現有TOKIN及相關產品、賀利氏、施耐德等感測元件營收，合計比重上看10％，成為國巨從純被動元件廠擠身全方位高階零組件集團的重要里程碑，中期將以5億美元為年營收目標，約當集團營收占比14％，而其他四大產品比重也將因感測元件的加入，占比各自減少1至2個百分點。

根據國巨法說會資料統計，第二季MLCC、鉭質電容、晶片電阻、磁性元件占比分別達22％、17％、14％、28％，明年第一季感測元件加入，占比約9％至10％。

國巨將於10月下旬舉行第三季法說會，法人預期，揮別第二季未分配盈餘稅侵蝕獲利的衝擊，國巨第三季獲利可望重返成長。