藥華藥 進軍免疫檢查點抗體市場

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藥華藥（6446）1日公告，與藥明生物（Wuxi Biologics Ireland Limited, 下稱WuXi Biologics）簽訂授權合約，取得某髓系免疫檢查點候選抗體序列全球專屬授權，進軍全球免疫檢查點抗體市場，瞄準數百億美元商機。

依據合約，藥華藥負責接續臨床前與臨床開發工作。藥華藥將支付WuXi Biologics簽約金，後續按研發及銷售進度支付開發、法規監管及銷售里程碑金，及產品上市後按淨銷售額比例計算之權利金。依雙方約定，將不揭露合約授權條件，惟相關金額，會在往後財報按規定認列及揭露。

藥華藥科學長林俐伶表示，此次取得授權的髓系免疫檢查點抗體，可和公司現有藥物聯合應用於治療多種癌症、克服現行免疫療法抗藥性問題、具有成為同類最佳（Best in Class, BiC）藥物的極大潛力，並有機會於短期內進入第一期臨床試驗。將來順利開發完成後，將為公司產品線擴展新的實體腫瘤治療藥物。

近年來以免疫檢查點為靶點的藥物蓬勃發展，國際大藥廠紛紛看重其發展潛力，許多相關藥物的收購授權案，目前上市的免疫檢查點抗體藥物每年銷售額可達數十至數百億美元。

執行長林國鐘表示，藥華藥創新研發中心的營運目標之一，即透過引進授權方式，取得早期且具創新機制的癌症治療藥物，再投入研發能量提升該藥物價值。