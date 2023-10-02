優勝新能源 推電子級再生碳酸鋰

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優勝新能源再生科技於9月26日召開第一次股東臨時會，共同推選創辦人許景翔擔任董事長、總經理為張永撙。在許景翔領軍下，研發出領先業界的電子級再生碳酸鋰受到肯定與推崇，目前鋰電池大廠也積極洽談合作。且獲經濟部工業局頒發卓越研發獎，在循環經濟、SDGs 12永續消費與生產、低碳製程上表現亮眼。

許景翔表示，不要讓綠色能源成為下一個污染環境的因子為成立優勝新能源的最大宗旨。優勝新能源於6月攜手明志科大綠能電池中心簽署鋰電池再生料的碳酸鋰應用測試合作意向書，由電池中心主任楊純誠測試後的鋰電池，因高純度相較日本住友碳酸鋰所製作的鋰電池，其電性表現還高出5％，顯示出優勝電子級再生料具有更佳電容與充放電效果。

全球面臨鋰電池市場需求旺盛，其中關鍵物資的鋰、鈷、鎳，其中碳酸鋰至2025年需求量預計為168萬噸，將為呈現蓬勃發展趨勢。各國政府都將面臨如何能妥善處理廢電池這個大難題，因此各國鋰電池製造與品牌車廠都高度重視鋰電池回收及解決方案。

有鑒於各國電池法規，再生料為各電池廠產能的關鍵因素，優勝新能源結合撼智科技共同探討鋰電池回收處理，布局新南向政策與進軍東歐市場，並與台科大合作培訓印尼人才。

歐盟於2021年向WTO提出確保電池上市或使用前須符合產品永續性及安全性等要求，另外將於2027年1月起新增規範，含有鈷、鋰或鎳的電池，各種活性材料皆須含最低再生材料4％～20％。且2024年7月歐盟建議立法要求電池產品須揭露碳足跡資訊。優勝新能源近日試量產鋰電池黑粉的環保處理，採用安全、低碳、環保專利技術，成為鋰電池再生料供應商，經過純化後，可達到電池材料的電子級高純度碳酸鋰標準。