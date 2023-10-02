冠軍磁磚品質 跑酷選手驗證肯定

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51年如一日，冠軍磁磚秉持著「MIT就是品質保證」的堅守，不僅持續改進產品設計，從品質出發，提升全方位服務。客戶的滿意是最重要的，並屢獲國家級認證與肯定，永遠保持磁磚建材界的冠軍地位。

為了再次驗證冠軍全能品質的表現，特別邀請全國冠軍跑酷選手杜岳霖，以跑酷專業極限動作來驗證，不僅證明了冠軍磁磚的全能品質「抗污、防滑與耐磨的機能」，還展演了磁磚在不同空間的多元運用，完美展現時下房屋多種風格的需求，讓冠軍磁磚再次實至名歸。

冠軍磁磚持續以不斷創新的精神，這次與新時代冠軍跑酷選手杜岳霖共同合作，結合時下年輕潮流的跑酷運動，現場實際拍攝廣告影片來驗證冠軍磁磚的全能品質，跑酷運動具有高危險性，因此環境的安全至關重要。

杜岳霖選手表示：「在極限運動場中表面材料對我們很重要，這是第一次在用磁磚搭出場域展現跑酷專業，我從跑酷的過程中感受到產品的優異表現，體驗到磁磚的防滑、耐磨、抗污的產品力，驗證了冠軍磁磚的全能品質。」

冠軍磁磚「原石新境系列」，首次在台灣生產90cm×180cm磁磚，迎合各種室內設計需求，不論是小空間或大型住宅，皆能輕鬆應用。這些大尺寸磁磚不僅擁有多樣的花色，還具備卓越品質，包括耐用、不易變色、易於清潔，且無需繁瑣的縫隙分割線，能夠增強視覺延伸感，營造空間放大效果，亮面及霧面廣泛應用於各種場所，可貼地面，自由靈活搭配，實現大面積無縫銜接。

如豪宅大廳、商辦百貨、客廳地面、電視牆、廚房中島和衛浴濕區牆面等，瓷藝中板系列的成功推出，反映了裝修市場對多元化建材的需求。