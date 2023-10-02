Panasonic除濕機 變頻省電業界第一

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Panasonic為滿足消費者對於濕度控制與空氣清淨日益增長的需求，推出全新變頻清淨型除濕機，同時搭載多層淨化濾網，實現一機雙效的強大功能。

Panasonic變頻清淨型除濕機，業界唯一的INVERTER X W-HEXS變頻省電雙科技，採用變頻雙轉子壓縮機，搭配獨家W-HEXS雙重除濕系統，擴大氣流進氣方向，以更低的電量達到相同的除濕效果，讓除濕更快速、更省電、更安靜。

不只乾爽，更要清淨，可有效抑制如過敏原、病毒、黴菌達99.9％，面對各種生活異味也能快速消除；再經由HEPA高密度濾網及活性碳濾網強力過濾多種細菌、過敏原。經SGS測試PM2.5與一級致癌物甲醛去除率達99.9％，除濕與清淨效果值得信賴。

享受便利生活，獨家全彩液晶觸控螢幕，超大雙顯示螢幕可直接點擊進行設定，除濕狀態與空氣品質一目了然，專用雙配件讓除濕機變身多功家電，烘鞋、烘衣一機多用，還可以同步抑菌除臭，滿足生活中各種除濕需求，更搭載Panasonic IoT智慧健康家電，外出時透過手機IoT App遠端即時操控，在家也能透過智慧聲控功能，隨時啟動。Panasonic連續15年稱霸除濕機銷售第一，時刻維持家中乾爽就靠Panasonic除濕機。