15檔法人按讚股 節後衝鋒

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台股經歷近兩周回檔後，低接買盤進駐，助攻大盤止穩走揚，專家指出，選舉行情蓄勢待發，第四季又是全年最容易上漲的季度，部分個股沉潛後已出現復甦跡象，中秋前夕隨嫦娥一同「奔月」，大亞（1609）、誠美材（4960）、中興電（1513）等15檔上周股價重返月線、KD指標正向且法人力挺股，波段行情可期。

台股8、9月回檔劇烈，累計崩跌791.69點，然大盤近期連兩日止穩小漲，重返5日線之上，時序即將進入10月，統一投顧董事長黎方國分析，雖9月台股處於弱勢震盪修正格局，但隨時序進入歷年來最容易上漲的第四季，加上今年又有選舉行情加持，自1996年總統民選以來，總統選舉前一年的10月上漲機率高達100％，看好台股行情可望透出曙光。

台新投顧副總經理黃文清則認為，美國後續利率政策仍未明、政府又面臨關門危機，若導致經濟數據未能如期公布，市場恐陷入「瞎子摸象」的窘境，導致股市觀望氛圍濃厚，預估大盤短線仍將維持小幅區間震盪，但個股表現空間大，上市櫃9月營收將陸續公布，可鎖定營收亮眼的產業，搭配技術面「登月」的轉強訊號進行操作。

篩選股價順利突破月線、KD指標正向，且三大法人單周偏多操作的個股，共有大亞、誠美材、中興電、三陽工業、中環、合機、聯茂、永豐餘、森崴能源、金像電、華電、台光電、華孚、旭品、智邦等15檔入列，單周法人買超張數介於1,538張至3.96萬張。

總統大選倒數不到四個月，台股可望喜迎選舉行情，政策受惠股大啖「選舉牛肉」，重電、軍工航太類股上周再度乘勢而起，電線電纜股大亞再奪台電標案，另旗下志光能源七股漁電共生第一期案場也正式啟用，外資上周瘋狂大掃貨3.83萬張，28日還榮登外資買超之冠。

此外，AI伺服器下半年出貨量穩定成長，法人指出，先前受到GPU供應吃緊影響，8月AI伺服器出貨遞延，整體大量出貨時間點落在9月，預估9月起就是檢視相關供應鏈廠商AI營收貢獻度的關鍵時間點，上周來包括伺服器、散熱、矽智財（IP）、PCB及CCL等概念股提前吸金，金像電、台光電法人上周各敲進2,708張、1,686張。