元大證券優化海外債交易 實現穩定收息

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根據市場統計，美國10年期公債殖利率在2023年9月時，創下2007年以來的歷史新高。美國知名投資大師華倫巴菲特於8月初受訪時更表示「每個人都知道，美元是全世界的準備貨幣。」在後疫情時代，投資人加深關注國際市場的波動及訊息的釋出，似乎反映出投資人會因憂心經濟情勢再次變動，多一層思考是否該同步布局國際市場，而美國公債、國庫券、海外債券等標的是目前許多投資人關注的焦點。

元大證券長期耕耘全方位投資理財服務，秉持著專業的金融使命，深耕台灣、立足海外，協助投資人實現「在地生活，全球投資」。自2023年初起，推出熱門海外債券電子下單服務，精選多檔債券標的，陪伴投資人更方便布局海外市場。近期也進一步優化電子平台海外債券篩選功能服務，讓投資人可以更快速、容易地選擇出符合自身標準的投資，實現穩定收息的配置組合。

元大證券身為國內龍頭券商，為全方位滿足各年齡層投資人的需求，日前也推出受託買賣小面額的海外債券，讓初入海外債券市場的年輕族群或投資人，可輕鬆以最低面額2,000美元起，投資精選標的，為自己圓一個擁有被動收入的夢想。

元大證指出，「2,000美元起就能投資」不單是口號，在多變的金融環境中，元大證券領先市場趨勢，推出小額債券電子下單，將更有效率地幫助投資人保有資金的彈性操作和完善的規劃。

元大證表示，「好Bond輕鬆選，好債陪伴投資人」，透過投資先生App下單，一起和國際無縫接軌。立即加入「有你債好Bond!」行列一點也不難，即日起凡於投資先生App委託買進成交海外債一筆，不限金額，還有機會抽中出國度假趣的獎項，活動資訊可至元大證券活動官網查詢。