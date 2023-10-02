節後變盤向上機會大 台股Q4不看淡

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全球總經觀察： 最近美國經濟遭遇兩股較大亂流干擾，首先，由美國汽車工人聯合會（UAW）針對底特律三大車廠（福特/通用/Stellantis）所發起的罷工事件持續延燒，其主要訴求在工資/工時的調整，而就拜登親臨現場表態力挺，以及UAW目前手邊資源仍可支撐罷工行動約兩個月來看，預料勞資談判短期不會落幕，而未來是否會如特斯拉執行長馬斯克所說將讓三大車廠加速破產，甚或成為美國經濟軟著陸失敗關鍵轉折，後續罷工時間與範圍是否擴大以及談判條件朝勞方傾斜程度將是觀察重點。

另一亂流則是政府關門危機因兩黨預算爭執問題再度上演，雖然最後結果應如過往仍是鬧劇一場，惟目前僅存給予美國信用最高評級，國際三大信評機構之一的穆迪已提出降評警告，倘若未來降評成真恐將再次擾動國際資本市場。另美國聯準會（Fed）9月FOMC利率決策會議果然一如市場預期，將利率區間維持在5.25～5.5％不變，這是自去年3月啟動升息循環以來第2次暫緩升息。

在最新經濟預測上，將2023年GDP成長率由1.0％大幅上調至2.1％，失業率則下修至3.8％，而2024年GDP成長率則由1.1％上升至1.5％，顯示聯準會對於今年美國經濟軟著陸的可能性確實是越來越有把握。Fed利率點陣圖鴿中帶鷹卻是吹皺全球資本市場一池春水，尤其2024年政策利率中位數由4.6％上升至5.1％，明年降息空間由4碼縮窄變2碼帶動美債/美元指數雙雙走強，更衝擊全球股市出現一波急跌修正走勢，顯然全球資本市場想要擺脫美國Fed凌遲式操作的干擾還有得等。

盤勢分析與投資策略：

時序進入最後一季，就過去歷史數據統計來看，大盤指數不管是秋節後的短線走勢或是第四季整季表現均以上漲居多，對照近日台股在美股表現偏空壓力下卻未見連續下殺破底，似乎透露多空雙方對於秋節後變盤向上有較高共識度，後市展望不悲觀，而新台幣匯率止貶回升及台積電轉強表態，為可不可否極泰來的兩大觀察重點。

就選股上來看，AI大趨勢方向不變，預期AI概念股中的HPC/PC/散熱/PCB/先進封裝等次族群，仍是未來多頭重兵集結所在，觀察大型雲端業者（CSP）明年上半年資本支出已有出現成長趨緩跡象，顯示其對於AI商業模式及變現能力進入觀望期，後續可留意微軟Copilot市場接受度及滲透情況，短線可關注相關族群9月營收強弱；另隨時間逼近總統大選，與政策相關的風電/重電、生技或金融族群，也有表現機會，逢回可擇機介入。