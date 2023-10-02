折疊機展望佳 富世達兆利嗨

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折疊手機出貨量發展預估

三星、華為二大品牌2024年將推出平價折疊機，價格區間帶落在600美元至700美元不等，可望帶動折疊手機滲透率；業界認為，隨著折疊軸承零組件數量降低、生產良率拉高，折疊手機不再只是品牌廠秀技術肌肉的競技場，若能進一步放量，折疊軸承陣營如富世達（6805）、兆利（3548）可望雨露均霑。

而在各大品牌廠中，折疊手機仍獨缺蘋果，雖然市場屢傳蘋果也會加入折疊機陣營，不過供應鏈引述設備商的看法，蘋果認為，若螢幕折痕的問題不能100％解決，對於插旗折疊機仍比較保守。

知名研調機構Counterpoint Research日前預測，全球折疊機可望在下半年大幅成長，而2024年三星、華為二大手機巨擘將連袂推出價格區間帶落在600美元至700美元的平價折疊機，並且預測2027年折疊手機出貨量將首度突破1億支。

折疊軸承為折疊手機關鍵零組件，此前因折疊軸承零部件高達數百個，加上生產良率不夠高，折疊手機成本居高不下，導致折疊手機淪為各大品牌秀技術肌肉的競技場，陷入曲高和寡窘境；隨著軸承零部件逐漸整合、減少，生產良率拉高，折疊手機的價格步向親民，將是放量關鍵。

折疊軸承陣營中，除了華為折疊軸承供應鏈之外，美商安費諾為折疊軸承龍頭，具設備開發能力，且與美系消費性品牌關係緊密，即使該品牌尚未跨足折疊手機，但是Google、OPPO、vivo均已經入列安費諾的客戶，在長時間練兵之下，被認為未來在爭取美系消費性品牌的折疊軸承訂單上，相當有實力。

台廠折疊軸承供應鏈，目前以富世達、兆利出貨量較大，富世達與陸資品牌大客戶一路成長，累積不少開發技術，加上大股東與陸資廠關係友好，折疊軸承的訂單穩固，伴隨技術而來的搶單實力不容小覷，富世達將於11月上旬轉上市，進一步打通融資管道，在資本密集的折疊軸承行業中，可望擁資金後盾。

近年比較沉寂的Moto靠折疊機吸引投資人眼球，該品牌今年推出Motorola razr 40、razr 40 Ultra折疊機，折疊軸承供應鏈指向台廠，業界分析，二、三年前LG退出美國手機市場，Moto接收其市占，年出貨量約4,000萬支，為了迎戰三星、蘋果在北美的強勁攻勢，Moto祭出折疊機應戰，雖銷售仍待統計，然各大品牌折疊機百花齊放，第三季折疊手機出貨可望衝出歷史新高紀錄。