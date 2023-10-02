偉訓雙利多助攻 Q4營收將贏Q3

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受惠於電競電源和自有品牌COUGAR新產品訂單轉旺，偉訓（3032）10月營運回神，偉訓也樂觀預期，第四季表現應會優於第三季。

因第三季客戶就庫存進行微調，偉訓第三季營收成長受阻，7、8月營收都未能站上7億元大關，不過，隨著庫存微調近尾聲，第四季營運也浮現成長契機，偉訓表示，第四季營收可望優於第三季，主要成長力道來自於電競電源和自有品牌COUGAR新品訂單。

法人指出，以往年的慣例言之，偉訓客戶一般自第四季起，都會祭出較多的產品促銷活動，以拉抬買氣，另明年首季農曆春節的備貨買盤也有可能在第四季浮現，這些都是第四季營收成長的動能。

另偉訓自有品牌COUGAR自今年8月起陸續出貨新產品，隨著疫情緩解，偉訓也積極參與各國的展會，以擴展海外市場，預期新產品效益也有可能在第四季展現。

雖然偉訓第三季營收走軟，但受惠於ATX 3.0效應持續延燒，市場主流電源瓦數逐漸由1200W以上轉移到750W～1000W，進入偉訓的主力產品帶，受惠於ATX 3.0的ASP（平均銷售單價）相對較高，再加上偉訓今年大量推動垂直整合與自動化設備，用以降低成本，預期對毛利率的提升也會有所挹注。

為了布局明年的成長，偉訓也著手規畫墨西哥、泰國的新產線，分別鎖定在明年第四季及第三季進入量產，據悉墨西哥廠將以生產伺服器、車用設備為主，泰國廠則以生產雲端和PC產品為大宗。

因產能需求已是箭在弦上，考量到時間緊迫，偉訓表示，目前比較傾向以併購的方式來進行。