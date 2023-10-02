SAP布局AI有成 代理商沾光

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ERP軟體大廠SAP宣布推出自然語言的生成式AI助理Joule，預計年底上線，人資、ERP系統將率先導入，接下來則是支援全線產品。SAP台灣代理商如伊雲谷（6689）和東捷資訊（6697）等系統整合商均將受惠。

SAP表示，未來Joule將內建於SAP各項應用之中，包括人力資源、費用支出、供應鏈、採購、客戶體驗管理，以及SAP商業技術平台。初期將率先導入在人資和ERP，接下來則是採購、供應鏈軟體等。

未來也將陸續嵌入於SAP各式的企業雲端解決方案中，透過整理散布於各系統的複雜數據，再經由情境化處理，再加上第三方資料來源，提供企業智能化的商業洞察。

SAP CEO柯睿安（Christian Klein）表示，SAP雲端解決方案在全球擁有近3億企業用戶，Joule的推出，將重新定義企業營運方式與人們的工作模式。Joule將是可靠且負責任的「商業AI」，不僅能夠聽懂用戶的指令，還可以洞悉使用者的意圖。

舉例來說，企業透過對Joule提問，可識別出銷售表現欠佳的地區，並可透過連結其他資料庫，進一步找出供應鏈是否有問題，並自動連接至供應鏈系統，提出建議的解決方案供企業作參考。

展望未來，Joule將不斷地為SAP各式解決方案，提供新的應用場景，例如協助編寫出無偏見、且符合需求的職位描述，甚至列出建議的面試問題等。

目前SAP在台灣的代理商有10多家，包括上櫃的伊雲谷及東捷資訊，已經與SAP共同投入「台灣扣件雲3.0」的碳盤查服務。

未來AI語音助理上線後，將可望增加其對企業的服務項目和能量。

SAP在台灣的客戶均為大型企業，包括日月光半導體、中鼎集團、中華電信、中國信託、緯創資通、雙和醫院，以及高雄和桃園長庚醫院等。