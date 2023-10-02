兆利擬於本季重啟募資案

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因應擴產資金需求，折疊軸承廠兆利（3548）擬於第四季重啟募資計畫，而兆利在今年股東常會上已通過提高額定資本額至12億元，因此募資案不須再經由股東臨時會通過，只需經董事會決議，可望收快速之效。

兆利6月折疊軸承營收占比已經達43％，下半年可望進一步提升至50％以上，成為主力營收來源，折疊軸承的概念也更為濃厚，因應下半年擴產的資金需求，兆利擬於第四季啟動募資計畫，現金增資、可轉換公司債（CB）均為評估的募資途徑，由於兆利的資本額在軸承廠中仍最小，因此相當有餘裕增資。

兆利受到景氣變化衝擊，2022年6月向金管會申請撤銷400萬股現金增資發行計畫，當時每股發行價格暫定為60元，約可募集2.4億元資金，然今年兆利的股價、市值跟隨大客戶的折疊新機熱賣，連袂創下歷史新高紀錄，股價相當於翻了1倍以上，若以同樣400萬股試算兆利的募資規模，將逾5億元，可募得的資金規模不可同日而語，兆利的募資案將於今年第四季捲土重來，搭上大客戶即將重返榮耀的氣勢，法人認為募資的時機點優於去年。

兆利目前實收資本額達6.01億元，但額定資本額已經提高至12億元，替籌資預做準備，兆利表示，籌資細節尚未拍板，但應該只需董事會決議通過，不須召開股東臨時會。

兆利今年上半年每股稅後純益達2.1元，公司自結7月每股稅後純益0.98元，約當今年前七月兆利已賺進3.08元，法人依據兆利的8月營收推算、扣除匯損，單月每股盈餘達1元以上，法人據此估計，兆利前三季EPS有望站穩半個股本，前三季獲利進度穩健，連帶明年度的盈餘發放也具想像空間。