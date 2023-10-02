伊雲谷攜手雲馥數位 拓亞太雲端市場

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雲端服務商伊雲谷（6689）日前公告取得雲馥數位31％股權，由於雲馥數位已是微軟亞太區重要的雲端合作夥伴，在台灣、北京、上海、深圳及香港已有據點，並在製造業、金融業、零售業、電信業與軟體開發等產業有客戶群。伊雲谷表示，未來將會攜手雲馥數位擴展亞太市場。

雲馥數位為台灣首家獲得Microsoft Azure Expert Managed Services Provider（AEMSP）的雲端維運服務商，伊雲谷日前斥資2.72億元，取得雲馥數位約31％的股權，伊雲谷對其累計持股比例達到約41％。

藉由此一投資案，雲馥數位成為伊雲谷投資之子公司，也代表伊雲谷跨足微軟雲端Azure平台市場。

伊雲谷表示，雙方未來將共同開拓國際市場的機會，並加速在多雲整合解決方案領域的佈局。

雲馥數位目前為微軟最大的雲端合作夥伴之一，已在台灣、北京、上海、深圳及香港設立據點，並在製造業、金融業、零售業、電信業與軟體開發等，多所著墨。

該公司並獲得微軟 Partner of the Year Awards的多次肯定。

伊雲谷原本與AWS亞馬遜雲端平台合作密切，目前營收的8～9成的營收均來自於AWS平台。但2023年再投資雲動力，取得Google Cloud平台的經營能力。

如今再加碼布局微軟雲端平台。一方面是看好多雲的趨勢，另一方面，也希望在亞太區市場有更多的彈性和競爭優勢。