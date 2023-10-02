自行車族群 明年營運迎春風

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自行車族群2023年前八月營運

全球自行車產業今年均面臨庫存去化的大挑戰，惟近期無論是整車大廠的巨大（9921）、美利達（9914）或零件大廠的桂盟（5306）均不約而同釋出正向訊息，預期最快明年上半年，自行車庫存可望回到健康水位。

因此法人預估，整車廠2024年下半年重返成長軌道可期，零件廠的衰減幅度則可望大幅縮小。

法人表示，整車廠因為忙著去化歐、美通路的中低階自行車庫存，不得不大砍2024年度的新車訂單，這也是整車廠前八月累計營收平均僅年減1成～2成，而零件廠卻因新車訂單大幅縮水、產能大減，導致年減幅度平均在3成～5成的主因。

其中，全球最大的整車廠－巨大集團前八月營收557.69億元，年減11.3％。巨大集團執行長劉湧昌表示，前八月捷安特中國內銷表現強勁、中高階運動車款持續熱銷，自有品牌銷售年減幅僅約2％，但因歐美代工客戶砍單，是巨大前八月營收下滑逾1成的主因。

劉湧昌進一步表示，由於美國是中低階產品庫存的重災區，巨大內部評估，美國經銷通路庫存去化有望在明年6月告一段落，「巨大有信心明年下半年營運將回到成長軌道！」

美利達集團前八月營收205.91億元，年減11.32％。法人表示，美利達專攻中高階自行車市場，預估客戶庫存去化最快在今年第三季末告一段落，第四季起有機會走出客戶訂單調整與出貨遞延的影響。

法人指，美利達在電動自行車（E-bike）出貨量減少、客戶調整訂單影響下，預估2023年營收將年減1成；不過，隨著客戶庫存去化順利、中國內銷產銷量持續暢旺，加上轉投資事業獲利持穩、E-bike恢復出貨動能，助攻2024年營收與獲利逐步回溫、一掃2023年的陰霾。

此外，全球最大的鏈條供應商－桂盟集團，受到整體自行車產業面臨庫存調整，自行車鏈條產能估大減3成，今年前八月營收33.31億元，年減34.51％。法人認為，隨著整車廠陸續釋出庫存去化順利的正向訊息，以及歐美通路商庫存水位逐步降低，桂盟的自行車鏈條營收明年可望重返成長軌道。

桂盟表示，整車廠近期雖有釋出急單，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，幸好目前庫存去化已朝著健康水位邁進，預期2024年上半年就會看到新車訂單回溫。法人認為，桂盟持續調整產品結構與客戶結構，明年營收衰減幅度將較今年大幅縮減。