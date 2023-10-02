居家生活股 行情谷底翻轉

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居家生活類股進入Q4旺季，行情已呈谷底翻轉，尤其看好修繕局部改裝等剛性需求漸增，包括詩肯（6195）、特力（2908）、振宇五金（2947）等8、9月營收均正成長，接下來第四季旺季可期，尤其是詩肯將陸續與新光三越、遠東SOGO、微風等多家百貨合作，開出臨時櫃增加展售通路。

詩肯表示，8月營收出現年增，顯示營運已有穩定跡象，但不確定因素仍多，對於後續旺季營運仍審慎看待。除8月營收成長外，詩肯累計前八月營收15.40億元，較去年同期減少4.55％，相對減幅漸收斂。

詩肯表示，8月台灣與新加坡NOVA營收同步成長，其中台灣本業雖有民俗月落點差異因素，但接單表現仍屬不錯，預期9月營收仍有望成長，而新加坡NOVA則大幅成長逾2成。

詩肯表示，房市剛性需求不會消失，因此家具仍有基本的消費力道支撐，而國境開放後，民眾對於消費優先選擇也有部分轉移到出國旅遊，也是不確定因素之一；在第四季傳統旺季，仍看好營運倒吃甘蔗，加上第四季有百貨周年慶，接下來會與新光三越、遠東SOGO、微風等多家百貨合作，開出臨時櫃增加展售通路；截至8月底，詩肯全台門市共計達89店，展店腳步持續。

特力8月營收29.4億，較去年同期小幅減少0.95％；前八月營收達237.56億元，較去年同期減少7.96％，相對減幅逐月收斂。

而零售部分則邁進傳統第四季旺季，除周年慶促銷，特力屋、特力HOLA與線上特力+網購，均一致以局部改裝、新品出發為訴求，大作優惠活動，尤其是特力屋社區店，估今年底會開到41家，並朝50家目標邁進，除社區店，特力屋亦準備搶攻東台灣，台東店預計明年第一季完工，同時為開闢專業修繕市場，特力旗下以B2B為主的特欣行垂直整合發展專業水材五金、電材五金、工廠五金、營建五金及設備，目前已有6家門市。