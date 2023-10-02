證交所發布中英版2022永續報告書

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證交所正式發布中英文版2022年度永續報告書，持續推進低碳永續環境。這次為首次涵蓋集團內所有子公司進行溫室氣體盤查，並將其中類別一、類別二溫室氣體排放量，列為確信指標，並委請會計師出具確信報告，以確保公信力。

證交所自2018年起，每年定期出版企業社會責任報告書，為提升永續發展資訊揭露品質，於2021年起更名為永續報告書。

證交所此次新發布報告書所涵蓋的主要期間為2022年1月1日至2022年12月31日，作為上市公司表率。

內容除依全球報告倡議組織（GRI）最新的2021年版準則編製，採納可持續發展會計準則委員會（SASB），針對「證券交易所」發布的揭露標準，以及氣候相關財務揭露（TCFD）架構進行揭露。

證交所強調，此次是首次涵蓋集團內所有子公司，進行溫室氣體盤查，並將其中類別一、類別二溫室氣體排放量列為確信指標，同時，也委請會計師出具確信報告，以確保公報告書的信力。

證交所抱持「創新、永續、韌性」的理念，於2022年永續報告書中，展現為實踐永續策略所採取的一系列行動。

在環境面，擴大溫室氣體盤查範圍、採取各項節能減碳措施及首次訂定短、中、長期減碳目標，同時引領上市公司進行碳盤查及編製永續報告書。

在社會面，邀集周邊單位響應永續倡議，共同投入各項社會公益及藝文活動；在治理面，參考國際作為，精進發行交易監理及服務、開發新商品及指數、加強投資人保護及宣導、積極推動國際溝通合作等。

另外，證交所支持且響應聯合國永續發展目標（SDGs），並於消除貧窮、健康與福祉、優質教育、性別平等、尊嚴勞動與經濟成長、工業化創新及基礎建設、消弭不平等、責任消費與生產、氣候行動、和平正義及健全制度、永續發展夥伴關係等11個SDGs面向耕耘，以具體行動發揮影響力。

證交所也說，該報告書以證交所及子公司臺灣集中保管結算所、臺灣網路認證公司及臺灣指數公司為報導範圍。

中英文版報告書已公布於證交所官網（中文版網址為https：／／www.twse.com.tw／CSR／zh／download.html，英文版網址為https：／／www.twse.com.tw／CSR／en／download.html）。