九檔10月法說接力 春源5日起跑

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證交所表示，春源（2010）等9家公司，預計於10月於證交所場地自行舉辦法人說明會。首先由春源於10月5日舉行，接下來，台榮10月13日、力銘10月17日、士電10月19日、味王10月25日、台航及南染都是10月26日召開，大台北及中再保則同為10月27日舉行。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。統計今年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理1,661場法人說明會。