昶虹 明起恢復股票買賣

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證交所指出，昶虹（2443）日前完成更正108年第一季起至112年第一季財報，自10月3日起恢復股票買賣。

證交所表示，昶虹之前因自108年第一季起至112年第一季財報，未依有關法令及一般公認會計原則編製，且情節重大，經通知更正或重編而逾期仍未更正或重編之情事，違反相關規定，自9月14日起股票停止買賣。

因昶虹已於9月27日更正、重編並重行公告申報上述期間的財報，且上述財務報告無保留意見之查核報告或保留結論之核閱報告，達成相關規定補正條件，3日起恢復買賣。