雙內資押寶 中小股放閃

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10檔雙內資力挺上櫃股

時序進入10月，台股上周同步收下周、月、季線，加權指數月線苦吞連二黑，且單月重挫1.69％，惟受惠投信買盤持續青睞中小型股，櫃買指數9月僅跌0.08％。

市場看好第四季選舉行情將啟動，內資力挺股買盤不縮手，台燿（6274）、欣銓（3264）、合晶（6182）等上櫃股投信、官股「雙內資」上周同步加碼，股價有靠山。

台股受連假效應壓抑下，上周市場觀望氛圍濃厚，加權指數雖連兩日止穩，然盤中震盪依舊劇烈，顯示多空激烈交戰。籌碼方面，投信銀彈持續灌注「挺台股」，正式將連買天數推升至41天，9月來單月買超金額也突破600億元，創下單月歷史新高。

篩選上周投信、官股同步加碼之上櫃股，包括台燿、欣銓、合晶、頎邦、新普、中美晶、雙鴻、中光電、兆利、優群等入列。

「中秋變盤說」甚囂塵上，市場引頸期盼10月後台股可望展現新氣象，法人指出，連假過後台股將面臨「兩好三壞」，美國聯準會（Fed）年底前恐再度升息為主要利空，加上三大車廠罷工、預算案卡關下，政府恐面臨關門危機。

而利多則是第四季選舉行情蠢動，法人指出，儘管國際情勢不穩，但台股基本面有撐，台股企業獲利有機會轉為正成長，最新公布的領先指標年增率也即將翻正，隱含景氣即將重回擴張，預料基本面將可望支撐股市續強，市場多預估，台股全年高點將落在第四季。