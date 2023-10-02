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美國9月27日公布8月耐用品訂單數據意外於預期，顯示經濟前景不確定下企業投資仍具韌性，台股9月28日震盪終場上漲43.38點；台指期9月28日上漲57點，以16,368點作收。法人認為，台指目前維持震盪整理架構，指數表現空間不大，多以個股表現為主。

加權指數9月28日在人工智慧（AI）概念股反彈領軍下一度漲逾百點，最高來到16,411.28點，惟追價買盤後繼無力，台股漲勢收斂拉回平盤狹幅震盪，台積電、聯電、大立光均以上漲作收，高價股信驊、世芯-KY表現強勁，AI相關概念股延續反彈態勢，PCE族群也獲資金挹注，指數小漲0.27％收16,353.74點。

籌碼面，現貨部分，三大法人賣超61.87億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,130口至6,900口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,835口至10,084口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,858口至9,992口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量（OI）部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82升至0.87。VIX指數下跌0.15至14.51，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨指出，由於中秋連假來臨，盤勢持續量縮整理，目前下檔似乎陸續出現低接買盤跡象，後續聚焦美國經濟數據，將間接影響美股及台股表現。

群益期貨指出，外資9月28日賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面台股近期持續量縮格局，目前在台股9月21日空方缺口不過下，短線反彈仍可以選擇權方式操作。