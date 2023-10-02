避險情緒濃厚 台指期無力

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綜觀台股現貨籌碼，截至9月28日為止，三大法人中，投信積極買超，目前已連續41天買超，外資與自營商則為連續賣超，導致台股近期表現承壓。

期貨籌碼方面，大額交易人與外資自去年12月期貨淨留倉翻多後，開啟一波大多頭行情，顯示期貨籌碼對盤勢有一定的參考性。然而，自6月28日大額交易人留倉部位翻空後，至今都是淨空單留倉，外資則是8月來開始有延續性的空單留倉，顯示期貨主力對未來盤勢看法較為偏空，避險情緒濃厚，使台指期表現難有起色。

以總經面來看，自從9月美國利率會議結束後，聯準會（Fed）官員態度意外翻鷹，導致美元與10年期債券殖利率持續創高、美股出現修正。儘管市場解讀官員放鷹是為了要打壓通膨預期，使通膨可以順利降溫，但高漲的油價與優於預期的美國經濟表現，可能使通膨難以壓抑，若第四季通膨持續彈升，將壓抑股市表現。

從技術面來看，自5月以來台指期即將完成大型M頭空方型態，不過，9月22日開盤跌破頸線後出現強力買盤防守，尚未使型態完成。指數目前已跌破半年線，9月25日曾試圖站回但也未能成功。

近期留意前低若遭到跳空或長黑棒吞噬，將確認半年線成為壓力，同時也完成M頭空方型態，使中長線趨勢轉向空頭。不過，若能重回半年線形成假跌破，多方派對有望再啟。近期風險漸增，建議可善用台指期作為避險操作工具。