出貨有勁 合勤控智邦認購火

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上市櫃9月營收將陸續公布，法人指出，網通產業進入傳統歐美旺季，短期間雖受北美電信業者下修資本支出且調整庫存影響，但仍有相關業者公司接獲東亞地區網通急單，合勤控（3704）、智邦（2345）在新產品、新客戶訂單流入下，營運動能看好。

合勤控受惠下半年旺季需求，以及新品上市，FWA出貨給歐洲、澳洲與紐西蘭電信商客戶，歐洲企業級網通設備新產品帶動需求回溫，印度、東南亞新興國家布建光纖網路，維繫PON出貨動能，以及下半年將認列國防部通訊設備標案營收，挹注業績動能，9月28日股價上漲3.31％，站上50元整數大關。

法人指出，合勤控Wi-Fi 7第三季底將開始出貨，第四季將開始出貨較高端產品，未來營運商、企業客戶可望逐步導入，有機會帶動換機需求，2024年底到2025年達高峰。國防標案也會從下半年開始有較多貢獻，其毛利率優於平均。第三季營運預期是谷底，第四季業績開始反彈，2024年營運展望仍正向。

智邦在季底拉貨效應，及SmartNIC（智慧網卡）啟動出貨之下，Q3營收表現可望優於市場預期。同時，公司高毛利率400G交換器產品出貨比重持續增加，產品組合持續轉佳，使毛利率穩定成長。展望Q4，在AI相關新產品開始出貨後，營運可望再創高，今明年營收、EPS具上修空間。

另外，AI應用需求持續增加，帶動傳輸速度要求持續提升，未來產業將往800G、1.6T傳輸速度，以及CPO（共同封裝光學）封裝發展，目前智邦800G產品已在驗證階段，本土投顧預期2024年在800G技術逐漸成熟下，微軟、臉書等將有機會開始大量導入800G交換器，且Amazon也將持續投資AI，預期未來對800G交換器需求有機會提升。