光寶科英業達 喜迎電子旺季

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隨著時序進入10月，市場迎來電子銷售旺季，加上人工智慧（AI）伺服器將於第四季加速出貨，相關類股營運催油門，電源大廠光寶科（2301）、代工廠英業達（2356）近年來也積極擴產，以因應未來市場需求。

光寶科看準未來電動車發展趨勢，積極搶啖充電樁基建及電動車車充商機，前往美國、墨西哥等地擴充產能，預計將於今年底開始挹注營運。

光寶科8月營收132.8億元，月增5.7％，法人指出，光寶科深耕AI伺服器電源，受惠高階AI伺服器大瓦特數電源產品出貨持續升溫，3,000瓦到5,000瓦高階電源營收占比將達到5％～8％，明年更可望衝高到15％，加上旗下三大事業也在持續成長，下半年營收可望逐季向上。

而英業達部分，日前獲得輝達（NVIDIA）B100 AI伺服器水冷專案大單，近年來也積極擴廠，其中，墨西哥廠已在8月投產伺服器，有助於爭取美系客戶L10以上的伺服器訂單；泰國新廠也在建置當中，預計明年底將導入伺服器主板L6的生產。

英業達8月營收464.79億元，月增11.1％、年增4.7％，受惠AI趨勢發展，加上傳統伺服器明年可望回溫，整體營運展望樂觀。8月筆電出貨160萬台，惟第二季客戶提前拉貨，預估第三季表現將呈現小幅衰退，而伺服器雖然需要觀察料況，但仍可望小幅成長。