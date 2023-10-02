高股息ETF 前三季上演大驚奇

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台股高股息ETF收紅月數與漲幅

今年台股投資焦點都在高股息ETF基金上，回顧今年前三季高股息ETF演出台股大驚奇，檢視前9個月股價表現，可發現14檔高股息ETF當中，扣除掉今年才掛牌的三檔，其餘11檔高股息ETF收紅的月份都達半年以上，超過7個月的有九檔，其中兩檔股價連續9個月收紅。

今年兩檔連9月收紅的高股息ETF基金的凱基優選高股息30（00915）上漲45.61％，基金規模與受益人數逾3倍成長，另一檔是元大台灣高息低波（00713）也有超過34％的報酬率。另群益台灣精選（00919）ETF在去年底規模僅19.7億，27日規模來到439.7億，成為第六大台股ETF，規模今年來成長2146.95％，成長率最高；今年才成立的復華台灣科技優息（00929）規模快速爬升至ETF第四大、逼近800億元，成為「增胖」最快的高息ET基金，顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是深受投資人喜愛。

凱基投信表示，接下來擔心市場震盪的投資人，不妨逢回低接上有攻下有守的高股息ETF，以追求股息價差兼顧的高股息ETF度過第四季的整理，並逢低卡位2024年的復甦行情。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志指出，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群。

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成認為，台股近期轉趨震盪，不過，電子零組件表現相對抗跌，由於時序進入歐美消費旺季，加以電子新品陸續問世，將有利提升產業營收獲利動能，建議可透過一籃子布局的科技電子ETF掌握收益機會。