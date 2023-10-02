主動式台股基金前十強 績效贏大盤

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科技新趨勢主題帶動今年以來台股表現亮眼，連帶主動式台股基金投資熱潮，各季平均報酬皆打敗大盤，其中前十強基金分別有59％～90％不等的亮眼績效表現。

日盛上選基金研究團隊表示，聯準會（Fed）偏鷹派會後聲明後，美債殖利率攀至新高，短期台股尚待籌碼沉澱。據研究機構調查，受庫存調整與終端需求不佳，預估今年半導體產值將年減11％。展望明年，歷經今年低基期，及HPC、AI與車用電子持續推升半導體需求，預估明年半導體產值6,080億美元、年增10.1％。此外，SEMI也預估明年半導體產值年增11.8％。明年半導體產業將逐步回溫，重回成長軌道已成市場共識。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪指出，近期美股受Fed立場偏鷹、美國政府再次面臨關門停業危機等負面消息衝擊，加權指數也跟著跌破半年線，不過，以中小型股為主的櫃買指數雖同步拉回，但力守在月線附近整理、表現相對強勢，有利中小型股表現。

後市第四季將進入傳統銷售旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，配合明年上市櫃公司基本面成長力道加大，台股在第一季前行情不看淡，近期的大幅回檔提供良好買點。

王嘉豪認為，台股加權指數月線已經下彎，季線也走平逐漸下彎，資金面外資開始轉賣超，台指期未平倉口數淨空單增加，因此預期9月將是震盪整理的月份，指數與個股或許激烈調整，但在下半年優於上半年，明年優於今年的景氣前提下，不須悲觀。看好在6月～8月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的中小型股。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，隨中秋及雙十連假到來，由於趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期，預期短期台股持續整理可能較高。