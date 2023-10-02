第一金全球永續影響力投資、多重資產基金 准募

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極端氣候、失衡經濟與社會風險衝擊全球，過去幾年企業重視ESG，國內外永續投資也成主流趨勢。

第一金投信全新推出升級版永續投資新商品，「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」獲核准募集函，預定自11月初展開募集，為本土投信首度推出影響力投資概念基金，結合多重資產型態，提供投資人掌握影響力投資紅利，兼顧地球永續與長期投資收益的理財新工具。

面臨未來社會與環境挑戰，第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，影響力投資的主要策略，在篩選可以帶來財務回報，並致力改善全球永續的企業，投資標的涵蓋主題包括：能源轉型、普惠包容、健康福祉、永續產業、賦能平權，與資源效率等面向，同時連結聯合國永續發展目標作為衡量影響力投資成效的標準。

地球邁向永續發展的同時，也帶來新科技、新服務、新市場，衍生出全球龐大新商機，根據世界企業永續發展委員會統計，永續能源與原物料、智慧城市與交通、糧食與農業，及健康照護等四大關鍵經濟領域，預估至2030年每年可創造全球GDP產值高達12兆美元。

後升息時代，同時布局永續股、債資產，股債組合表現值得期待，根據外部資料統計，全球永續影響力組合在歷次美股轉多頭的3個月、6個月、12個月後，平均漲幅達8％、8.9％、21％，績效跑贏一般股債配置組合，李艾倫表示，影響力投資相關資產，不僅帶來地球永續，也有機會帶給長期投資人相對優異的投資回報。

第一金投信近年多次引領投信主題基金風潮，像是今年最夯的AI主題，早在2016年即領先推出國內投信業者首檔AI主題基金，這次，再推出永續概念升級版投資標的「影響力投資」基金，第一金全球永續影響力投資多重資產基金預計於11月初展開募集，由臺灣銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價級別，並提供累積型及月配息級別，提供投資人不同幣別與收息金流配置的理財工具，協助投資人掌握永續新顯學與影響力投資紅利。