緊追大師的資金腳步 安達人壽 推財華贏鑫專案

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美國通膨率回穩，加上經濟溫和擴張、通膨可控，以及失業率處於長期低點，金融市場「金髮女孩經濟」可望再現，預期將為金融市場創造新一波成長動能。安達人壽攜手華南銀行全新推出「財華贏鑫」專案，委託元大投信管理名家動態投資帳戶，瞄準全球經濟迎接新成長引擎，以「名、利、雙、收」四大優勢策略，緊追全球大師的資金腳步，提前掌握主流趨勢脈動。

優勢策略一：「名」家指路，追蹤華爾街投資名家的投資策略為目標，以「美股13F報告」分析市場大型投資機構持倉動向，全方位整合國際總經、絕對報酬、價值投資及危機投資等多面向策略。

優勢策略二：高「利」環境，布局聚焦全球優質的股債資產，在當前高利率的投資環境，專注布局體質穩健的高評級債券。以美國投資等級債券為例，現階段債券殖利率達5.7％，適合作為帳戶資產穩定撥回的來源。

優勢策略三：「雙」軌策略守護資產，在投資選股及資產配置方面，「強化版選股引擎」掌握主力資金長期趨勢流向，同時運用產業精選策略，捕捉產業類股短中長期的輪動機會；「全天候資產配置」則依據景氣週期，動態調整股債配置，有效降低淨值下跌風險。

優勢策略四：「收」益撥回落袋為安，若帳戶資產每單位淨值在8美元至10.5美元，可享有每月定期撥回年化撥回率5％；10.5美元以上時，年化撥回率可達5.5％。11美元以上時，更將額外啟動每月多一次，撥回率同樣達5.5％的紅利加碼撥回。

安達人壽「財華贏鑫」專案包含壽險平台及年金平台，其中壽險平台享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金；年金平台則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值等保障內容。

保單投入幣別提供台幣、美元選擇，期望透過「財華贏鑫」平台，滿足不同客戶保障並兼具追求穩健投資和退休規劃等需求。