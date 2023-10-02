永豐投信教戰 自組月月配ETF

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國內投資人偏好配息型ETF，不少人甚至希望「月月有出息」，對此永豐投信表示，想打造月月現金流，與其執著將資金重押於單檔ETF，承受較大風險，不如透過分散配置在投資特色各異、配息時點交錯的不同ETF，同樣能達到月月配的效果，而且長期理財效益可能更好。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出，月月領息的概念就像每個月給自己加薪一樣，因此很多人都把「每月領股息」當作投資目標。不過，存股雖然有「存」的動作，股票仍有可能隨著時間增值或跌價，所以同樣要做到月月配息，存股策略也很重要。

張怡琳說，投資人若只靠一檔ETF來創造月領息，因投資相對集中，承受風險也會相對變高，因此可以透過不同ETF的搭配來組成每月領息的投資組合。比如，投資人可以聰明組合永豐投信旗下兩檔ETF，將00930永豐ESG低碳高息搭配00907永豐優息存股，就能輕鬆達成每月領息的目標。

此外，00930以電子族群為主，00907則集中在金融及傳統產業，因此兩檔ETF形成的投資組合，同時涵蓋到電子、金融及傳產股，不僅能擁有電子股的成長潛力，亦有股性相對穩定的傳金類股來降低整體波動，投資人也能夠依照個人風險偏好，從中適度調配兩者的投資比例。

根據約過去五年歷史回測結果顯示，若各以6成、4成資金配置在00930追蹤指數（特選臺灣ESG低碳高息40指數）及00907追蹤指數（富時臺灣優息存股指數），這個六四配的指數組合的平均年化報酬率，高達16.14％，平均年化波動度則為14.36％，不遜於單押在富時台灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數等兩檔人氣高息指數。

張怡琳說，投資人若懂得聰明運用ETF組合搭配，不只能享受月月領息優勢，長期投資效益也有機會再提升。